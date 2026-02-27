Elazığ'da basketbol bölge şampiyonası sona erdi

Elazığ'da düzenlenen basketbol bölge şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Bölge Şampiyonası, 23-27 Şubat tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirildi. Ahmet Aytar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona toplam 4 erkek-6 kız olmak üzere 100 sporcu katılım sağladı. Dereceye giren okullar, düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarını aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Okul sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimine büyük katkı sunduğu vurgulanarak, "İlimizde düzenlenen bu tür organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik etmeye, yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve fair-play ruhunu aşılamaya devam edeceğiz. Müsabakalara katılan tüm okullarımızı, sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı