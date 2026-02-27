Haberler

Elazığ'da basketbol bölge şampiyonası sona erdi

Elazığ'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Bölge Şampiyonası sona erdi. 100 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren okullar ödüllerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Yıldızlar Bölge Şampiyonası, 23-27 Şubat tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirildi. Ahmet Aytar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona toplam 4 erkek-6 kız olmak üzere 100 sporcu katılım sağladı. Dereceye giren okullar, düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarını aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Okul sporlarının gençlerin fiziksel, sosyal ve sportif gelişimine büyük katkı sunduğu vurgulanarak, "İlimizde düzenlenen bu tür organizasyonlarla gençlerimizi spora teşvik etmeye, yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve fair-play ruhunu aşılamaya devam edeceğiz. Müsabakalara katılan tüm okullarımızı, sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

