Elazığ'da 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası Tamamlandı

Elazığ'da 18 yaş altı Türkiye Takım Şampiyonası 2. Aşama Tenis Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası 2. Aşama Tenis Turnuvası, Elazığ'da başarıyla tamamlandı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen organizasyona 7 erkek takımı ve 5 kadın takımı olmak üzere toplamda 55 sporcu katılım sağladı. Yüksek rekabetin ve fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuvada dereceye giren takımlar Türkiye finaline yükselme hakkı kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elazığ olarak böylesine önemli ve yüksek katılımlı bir tenis organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor; Türkiye Finalleri'ne katılacak takımlarımıza başarılar diliyoruz. İlimizde sporun her branşta gelişimi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" denildi. - ELAZIĞ