Elazığ Belediyesi, Besni Gençlikspor'u 3-0 yenerek lider tamamladı

TVF Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'un 5. haftası Elazığ Belediyesi, Besni Gençlikspor'u 3-0 yenerek sezonun ilk yarısını 15 puanla zirvede tamamladı.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyesi Elazığ Voleybol, 5.hafta maçında Besni Gençlikspor'u konuk etti. Ahmet Aytar Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ ekibi, ilk seti 25-23, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 28-26 alarak parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk yarısını 15 puanla lider tamamlayan Elazığ Belediyesi, sezonun 6. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 13: 00'te deplasmanda Hatay Voleybol ile karşılaşacak. - ELAZIĞ