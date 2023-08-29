Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Yıldızhan Kazandı

Elazığ Belediye Başkanlığı Koşusu'nun bu yılki galibi Ferit Yardımcı jokeyliğinde Yıldızhan oldu.

Elazığ yarış sezonunun en önemli mücadelelerinden biri olan Elazığ Belediye Başkanlığı adına düzenlenen Koşu, 28 Ağustos Pazartesi günü Elazığ Hipodromu'nda gerçekleşti. 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen yarış, 1.900 metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Koşuyu, Cüneyt Yıldızhan'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Yıldızhan jokeyi Ferit Yardımcı idaresinde kazandı. Mehmet Gündüz'ün antrene ettiği 7 yaşındaki doru at bu galibiyetiyle yarış hayatındaki 24'üncü birinciliğini elde etmiş oldu. 14 safkanın start aldığı koşuda İsa Akyavuz ile Silver Cloud, ikinci olurken, Mehmet Taşkaya'nın bindiği Taşkayalar üçüncü, Mehmet Doğan'la Garonor dördüncü ve Hüseyin Altunkılıç'la start alan Hasoğlum da beşinci oldu. Yarışın galibi Yıldızhan için bitiriş derecesi 2.09.32 olurken, farklar ise 2 Boy - 6 Boy - 8,5 Boy - 1/2 Boy şeklinde sonuçlandı.

Koşunun ardından gerçekleşen törende kazanan atın sahibi adına Bedri Topçu'ya kupasını Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu takdim etti. Törende kazanan atın jokeyi Ferit Yardımcı'ya çiçeğini Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Levent Sancar verdi. - ELAZIĞ