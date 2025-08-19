Erzurum'da grup birincisi olan Elazığ badminton takımı, Türkiye finallerine yükseldi.

14-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Badminton Grup Müsabakalarında Elazığ Badminton Takımı, gösterdiği üstün performansla grup birincisi oldu. Bu başarı sayesinde takım, 26 Ağustos 2025 tarihinde Rize'de gerçekleştirilecek olan Badminton Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Bölge müsabakalarında rakiplerine karşı sergiledikleri etkili oyun ve disiplinli yaklaşımla dikkat çeken Elazığ ekibi, hem sporcuların hem de antrenörlerin özverili çalışmaları sonucunda bu başarıyı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erzurum'da elde edilen grup birinciliği, ilimiz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Elazığ olarak spora ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Rize'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'nde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu başarı, Elazığ'ın sportif potansiyelinin en güzel göstergelerinden biridir" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ