Elazığ, ANALİG Basketbol Yarı Finaline Ev Sahipliği Yapıyor

Elazığ, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2. Etap 4. Grup Basketbol Yarı Final heyecanına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından genç basketbolcuların buluştuğu ANALİG 2. Etap 4. Grup Basketbol Yarı Final Müsabakaları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 15-17 Ağustos tarihleri arasında Ahmet Aytar Spor Salonu'nda başladı. Organizasyon, Van, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Tunceli'den katılan 8 kız ve 8 erkek basketbol takımı olmak üzere toplam 192 sporcu ile gerçekleştiriliyor.

Yarı final etabında takımlar, üç gün boyunca sergileyecekleri performanslarla final biletini almak için parkede ter dökecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "ANALİG, sporcularımıza hem rekabet ortamı hem de tecrübe kazandırma imkanı sunuyor. Böyle büyük bir basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapmak Elazığ için gurur verici. Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence ve fair-play ruhu içinde geçecek bir yarı final diliyorum" denildi. - ELAZIĞ