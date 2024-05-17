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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi Şampiyonluk Maçı

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyonluk maçı için Sürsürü B.E. ile S. Karakoçan 1985 karşı karşıya gelecek. Maç, gelecek sezon Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme hakkını kazanan takımı belirleyecek.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi şampiyonluk maçında Sürsürü B.E. ile S. Karakoçan 1985 karşı karşıya gelecek.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde şampiyon haftasonu belli oluyor. Zorlu geçen sezonun ardından play-off yarı finallerinde rakiplerini eleyen Sürsürü Bozduman Elektrik ile Siltaş Karakoçan 1985 haftasonu karşı karşıya gelecek. 19 Mayıs pazar günü saat 14.30'da Doğukent Stadı'nda oynanacak olan maçta şampiyon olan takım gelecek sezon Elazığ'ı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karakoçan Futbol Elazığ Spor Güncel Haberler

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