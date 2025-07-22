El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi

Süper Lig devi Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

EL SHAARAWY TRABZONSPOR'A ÖNERİLDİ

Menajerler, Roma formasını giyen Mısır asıllı İtalyan kanat oyuncusu Stephan El Shaarawy'yi Trabzonspor'a önerdi. Bordo-mavililerin şu an için bu öneriye cevap vermediği ve cevabın beklendiği kaydedildi.

4 SEZONDUR ROMA'DA

32 yaşında 1.79 boyundaki deneyimli oyuncu, 2021 yılından bu yana Roma'da forma giyiyor. Başkent ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan El Shaarawy, Milan, Monaco ve Genoa gibi takımların formalarını da giydi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Mısır asıllı İtalyan yıldız, geride kalan sezon Roma'da 31 Serie A maçına çıktı, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.