El Bilal Toure, Beşiktaş'taki İlk Golünü Attı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken, yeni transfer El Bilal Toure 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi ve siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Beşiktaş'ın Malili santrforu El Bilal Toure, Rams Başakşehir karşısında siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Kartal'ın yeni transferi El Bilal Toure, turuncu-lacivertliler karşısında 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. Malili santrfor, bu golle ilk Beşiktaş'taki ilk golünü kaydetti.
El Bilal Toure, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor