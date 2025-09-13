Haberler

El Bilal Toure, Beşiktaş'taki İlk Golünü Attı

El Bilal Toure, Beşiktaş'taki İlk Golünü Attı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup ederken, yeni transfer El Bilal Toure 74. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi ve siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

El Bilal Toure, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

