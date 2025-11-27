Eksikleri olan Fenerbahçe, Ferencvaros engelini aşabilecek mi?

"TEDESCO, BARNABÁS VARGA'YA ÇOK SIKI ÖNLEM ALMALI"

Alper Kınar, Ferencvaros'un gol yollarındaki en etkili ismi olan Barnabás Varga'nın Fenerbahçe için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kınar, "Tedesco, Barnabás Varga'ya çok sıkı önlem almalı" diyerek Varga'nın bireysel yeteneklerine dikkat çekti. Ayrıca Ferencvaros'un özellikle geçiş oyunlarında etkili olduğunun altını çizen Kınar, Fenerbahçe'nin merkez savunma hattında yaşadığı eksiklerin bu karşılaşmada daha net hissedilebileceğini belirtti.

"FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE AVRUPA'NIN HER TAKIMINA KARŞI GÜÇLÜ"

Fenerbahçe'nin iç sahadaki Avrupa performansını öven Kınar, "Fenerbahçe, kendi sahasında Avrupa'nın hangi takımı olursa olsun güçlü oynayan bir takım" sözleriyle sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki avantajına işaret etti.

Atmosferin ve taraftar desteğinin maçın kaderinde önemli rol oynayacağını ifade eden Kınar, Fenerbahçe'nin bu yönüyle Ferencvaros'tan daha baskın bir oyun ortaya koyabileceğini söyledi.

"OOSTERWOLDE VE İSMAİL YÜKSEK'İN YOKLUĞU SAVUNMADA SIKINTI YARATABİLİR"

Maçın kırılma noktalarından birinin eksikler olduğunu belirten Alper Kınar, "Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yokluğu Fenerbahçe'de savunmada sıkıntı yaratabilir" diyerek Tedesco'nun kadro planlamasında zorlanabileceğini dile getirdi.

Ferencvaros'un disiplinli oyunuyla dikkat çeken bir takım olduğunu söyleyen Kınar, "Ferencvaros, dikkat edilmesi gereken bir takım" sözleriyle sarı-lacivertlileri uyardı. Buna rağmen Kınar, genel değerlendirmesinde "Fenerbahçe, Ferencvaros'tan bir adım önde" diyerek Fenerbahçe'yi favori gördüğünü belirtti.