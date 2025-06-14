Ekrem Memnun: "Amacımız Gruptan Çıkıp Çeyrek Final Oynamak"

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Ekrem Memnun:
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde yaptığı açıklamada, hedeflerinin gruptan çıkarak çeyrek final oynamak olduğunu belirtti. Kamp sürecinden olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Memnun, motivasyonun önemine vurgu yaptı.

- Ekrem Memnun : "Amacımız gruptan çıkıp, çeyrek final oynamak"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Avrupa Şampiyonası'nda amaçlarının gruptan çıkıp, çeyrek final oynamak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek. Turnuva öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan medya gününde konuştu.

Çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyen Memnun, "Oyuncuların dikkati, özverisi ve enerjisi sürekli artarak yukarı geldi. Son rötuşları yapıyoruz. Önemli olan İsteğimizi motivasyonumuzu ve umudumuzu canlı tutmaktı. Kamp süreçleri yıpratıcı olabiliyor. Sonlara doğru yorgunluk başlıyor ancak bu sefer çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle istek ve motivasyon çok önemli. Bu yönden çok iyi bir durumdayız. Teknik açıdan çok küçük 1-2 detayı oturtacağız. Yeterli zamanımız var. Bu kadroyu 2-3 yıl önce oluşturmaya başlamıştık. Geçen sene de minik kamplar yapmıştık. Burada onların sonuçlarını almaya başladık. Mottomuz, birbirimiz için oynamak. Büyük adımlar katettik. İstekli ve heyecanlıyız. Bu beni çok umutlandırıyor. Kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir milli takım mirasımız var. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğümüz var. Son birkaç dönemde ondan biraz geride kaldık. Tekrar o günlerimize gelmek istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tek ihtiyacımız olan iyi sonuçlar almak. Bunun milli takımın layık olduğu yere gelmesinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Amacımız gruptan çıkarak, çeyrek final oynamak"

Ana hedeflerinin A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük turnuva kaçırmaması olduğunu vurgulayan Ekrem Memnun, "Büyük turnuvalarda yer almak istiyoruz. Tabii ki şampiyonluk ve madalya almak istiyoruz. Burada mutlaka madalya turlarını oynamanız lazım. Fransa, son olimpiyat finalisti. Çok güçlü bir kadın basketbol ekolü. Ancak birilerini yenmeniz lazım. Ev sahibi Yunanistan'ın grubundayız, İsviçre de var grupta. Tek amacımız ne olursa olsun gruptan çıkarak çeyrek final maçını oynamak. Tek hedefimiz o. İnşallah amacımıza ulaşırız. Madalya turlarında yer almak istiyoruz. Daha sonra maç maç bakacağız. İnşallah istediğimizi alıp, Türk kadın basketbolunu layık olduğu eski yerine götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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