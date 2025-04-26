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Eğirdir 1923 Spor Kulübü, 2. Lig'e Yükseldi

Eğirdir 1923 Spor Kulübü, 2. Lig'e Yükseldi
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Bölgesel Amatör Lig Finalleri'nde Burdur Yeşilova SK'yı mağlup eden Eğirdir 1923 Spor Kulübü, şampiyon olarak 2. Lig'e yükselme başarısını elde etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan takım camiası ve taraftarlar, bu başarıyı kutladı.

Bölgesel Amatör Lig Finalleri'nde Burdur Yeşilova SK'yı mağlup eden Eğirdir 1923 Spor Kulübü, şampiyon olarak 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig Finalleri'nde Eğirdir 1923 Spor Kulübü, Burdur Yeşilova SK'yı mağlup ederek şampiyon oldu ve 2. Lig'e yükselme hakkı kazandı. Antalya Kepez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesinde kırmızı-lacivertli ekip, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansı zaferle taçlandırdı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Eğirdir 1923 camiası ve taraftarlar, bu başarıyı coşkuyla kutladı.

"Eğirdir'in adını spor tarihine altın harflerle kazıdık"

Galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mahmut Sağlam, "Bugün sadece bir maç kazanmadık, Eğirdir'in adını spor tarihine altın harflerle kazıdık. Bu yolculukta yanımızda olan tüm taraftarlarımıza, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese minnettarım. 2. Lig'de de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

"Eğirdir 1923 artık 2. Lig'de"

Takımın teknik direktörü Egemen Uysal da yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca çok çalıştık, çok inandık. Bu inancın karşılığını almak gurur verici. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu başarı, kolektif bir emeğin ürünü. Eğirdir 1923 artık 2. Lig'de" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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