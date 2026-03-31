TFF: Egemen Korkmaz, ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan maçta ayağının kayması sonucu başını yere vurdu ve bilinç kaybı yaşadı. İlk müdahale saha kenarında yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan ile oynanan mücadelede ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşadığını duyurdu.

Ümit Milli Takımı'nın, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası H Grubu 6'ncı maçında Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Egemen Korkmaz maç sırasında fenalaştı. Korkmaz'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

500

İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Caminin tuvaletinde gören polisi aradı! Hem de kadınlar bölümünde
Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihi hakkında konuştu! Değişikliklerin sebebi buymuş
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti