Egemen Bağış'tan Sadettin Saran'a tebrik mesajı

Egemen Bağış'tan Sadettin Saran'a tebrik mesajı
Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ı sosyal medya hesabından tebrik etti. Bağış, aynı zamanda eski başkan Ali Koç'a da hizmetleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından camiadan gelen tebrik mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem yeni başkan Sadettin Saran'ı hem de eski başkan Ali Koç'u kutladı.

"SARAN'A TEBRİK, KOÇ'A TEŞEKKÜR"

Bağış mesajında, "Çocukluğumuzdan bu yana renklerine gönül verdiğimiz Fenerbahçe camiasının yeni Başkanı sevgili dostum Sayın Sadettin Saran ve bugün yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarını kutluyor, takımımıza uzun yıllar çok önemli hizmetleri olan sevgili dostum Sayın Ali Koç ve arkadaşlarına emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün muazzam bir demokrasi örneği veren tüm Fenerbahçe camiasına tebrikler" ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ VURGUSU

Egemen Bağış'ın mesajı, Fenerbahçe camiasında seçim sonrası birlik ve beraberlik çağrısı olarak yorumlandı.

İşte Bağış'ın o paylaşımı;

Egemen Bağış'tan Sadettin Saran'a tebrik mesajı

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

bakara-makaracıda topa girdi kadro tamam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHülagü:

Makara yamayın ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
