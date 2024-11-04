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Egehan Gemici, Çaycuma'yı Gururlandırdı

Egehan Gemici, Çaycuma'yı Gururlandırdı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde düzenlenen yüzme yarışlarında Egehan Gemici, üstün performansıyla dikkat çekerek Türkiye Bölge Müsabakaları Yarı Finali ve Türkiye Yüzme Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. Kaymakam Adem Kaya, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 26-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi yüzme yarışlarında Çaycumaspor Yüzme Takımı sporcusu Egehan Gemici, üstün performans sergileyerek büyük bir başarıya imza attı. Gemici, yarışmalarda 2 A barajı ve 3 B2 barajını geçmeyi başararak Türkiye Bölge Müsabakaları Yarı Finali ve Türkiye Yüzme Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Elde ettiği başarıyla Çaycuma'yı gururlandıran genç sporcu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya tarafından da tebrik edilerek ödüllendirildi. Kaymakam Kaya, Egehan'ın azmi ve başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Egehan Gemici, ilçemizin gururu oldu. Kendisini yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarılar gençlerimize örnek teşkil ediyor" dedi.

Başarılarından dolayı ailesine, antrenörlerine ve Çaycumaspor Yüzme Takımı'na teşekkür eden Egehan Gemici, Türkiye genelindeki yarı final ve final müsabakalarına hazırlanırken aynı başarıyı tekrarlamayı hedeflediğini ifade etti.

Çaycuma'da genç sporcuların başarıları artarak devam ederken, Egehan Gemici'nin elde ettiği bu önemli başarı ilçedeki diğer gençlere de ilham kaynağı oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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