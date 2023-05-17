Ege Yıldızları hokey takımının adı Ortaköy Spor olarak değiştirildi

Muğla'nın Kızları Süper Lig'de Ortaköy Spor Ege Yıldızları ismi ile mücadele edecek.

Muğla Menteşe'de yıllardır kendi yetiştirdiği sporcularla mütevazi bir bütçeyle Türkiye Hokey Süper Liglerinde mücadele eden Muğla'nın Kızları ismiyle anılan Ege Yıldızları Spor Kulübü, Ortaköy Spor başkanı Hüseyin Uçar'ın desteğiyle bu sezondan itibaren Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Final Grubu ve Türkiye U16 Kızlar Hokey Süper Liginde Ortaköy Spor Ege Yıldızları ismi ile sahaya çıkacak.

Muğla'da düzenlenen kahvaltı ile bu anlaşmayı kamuoyu ile paylaşan Ege Yıldızları Spor Kulübü başkanı Serkan Şen ve Ortaköy Spor Başkanı Hüseyin Uçar, "Bu birlikteliğin hem Türk Sporuna hem de Muğla spor camiasına faydalı olacağını düşünüyorum. İlerleyen yıllarda Muğla'nın Kızları'nın hedefi Muğla iline Hokey 'de Avrupa Kupası getirmek ve çok daha fazla Muğlalı sporcuyu spor ile buluşturmak" dedi. - MUĞLA