Ege Takımları Voleybol Sultanlar Ligi'nde Karşılaşıyor
VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk haftasını mağlubiyetle kapatan Ege ekipleri Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe yarın Aydın'da karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te start alacak. Göztepe, yıllar sonra döndüğü ligde ilk galibiyetini deplasmanda almaya çalışacak. Geçen hafta ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana'ya evinde yenilen Aras Spor ise saat 18.00'de Nilüfer Belediyespor deplasmanına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor