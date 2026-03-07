Haberler

Egeliler 3'üncü ligde puan yarışında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ege takımları, yarın kritik maçlara çıkacak. Sonuncu Nazillispor, Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor'u konuk edecek. Orta sıralardaki Denizli İdmanyurdu ile Söke 1970 SK ve düşme hattından kurtulmaya çalışan İzmir Çoruhlu FK'nın da önemli maçları var.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta farklı hedefler peşinde koşan Ege takımları yarın saat 15.30'da başlayacak maçlarda puan yarışı verecek. Ligde üst üste kaybettiği son 10 maçta kalesinde 60 gol görürken kurtuluş umudu bulunmayan sonuncu Nazillispor, Pamukören Sahası'nda Play-Off'a kalma mücadelesi veren Balıkesirspor'u konuk edecek. Orta sıralardaki Denizli İdmanyurdu ile Söke 1970 SK, Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan İzmir Çoruhlu FK evi Bornova Stadı'nda Alanya 1221'yı ağırlayacak. Düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Bornova 1877, grup ikincisi Eskişehirspor'la Fethi Heper Stadı'nda karşıya karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi