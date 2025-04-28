Ege Takımları TFF 3. Lig'de Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

TFF 3'üncü Lig'de normal sezon tamamlanırken 4 grubun 2'sinde şampiyon Ege ekipleri oldu, 3 Ege takımı ise Play-Off'ta direkt grup finaline kaldı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğu elde ederek 18 yıl sonra 2'nci Lig'e yükselen, amatör kümeden çıkıp üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Muğlaspor, kupasına hafta sonu evinde kavuştu. Muğlaspor'un statta başlayan şampiyonluk sevinci gece geç saatlere kadar Menteşe'deki kutlamalarla devam etti. 3'üncü Grup'ta art arda 2 sezonu namağlup tamamlayıp tarihe geçen Aliağa Futbol son hafta mucizevi şampiyonluğa ulaştı.

Son maçta 1923 Mustafakemalpaşaspor'u deplasmanda 5-1 yenen Aliağa, haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalmasıyla rakibini geçip şampiyon oldu. Önce amatörden çıkan, ardından 2 yılda namağlup 2'nci Lig hedefine ulaşan takımı Aliağalılar ilçeye dönüşte bağırlarına bastı. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, 3'üncü Grup'ta ise şampiyonluğu son hafta dramatik bir şekilde kaçıran Ayvalıkgücü Play-Off'ta direkt grup finaline kaldı. 2'nci Grup'ta profesyonel ligde ilk sezonunu geçiren Tire 2021 FK da son haftalarda yaptığı müthiş çıkışla adını Play-Off'a yazdırdı. Tire, Play-Off'ta tek maç üzerinden oynanacak ilk turda çarşamba günü Silivrispor'a konuk olacak. Ege'nin 3 köklü takımı Denizlispor, Kuşadasıspor ve Turgutlu 1984 ise amatöre düşmenin acısını yaşadı.