Sipay Bodrum FK evinde Manisa FK'yı ağırlayacak

TRENDYOL 1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen iki Ege ekibi Sipay Bodrum Futbol Kulübü ve Manisa Futbol Kulübü yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu maç öncesi Bodrum FK geçen hafta deplasmanda İmaj altyapı Van Spor FK'ya 3-1 kaybederken haftaya 45 puanla Play-Off hattında girdi. Manisa FK ise evinde Bandırmaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve 37 puana ulaşıp ilk 7 yolunda umutlandı. Sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı Bodrum FK takımı 4-0 kazanmıştı.

Ev sahibi Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Van Spor yenilgisini telafi etmek istiyoruz. Manisa FK takımı ise son haftalarda form tuttu. Biz kazanıp yeniden çıkışa geçmek ve üst sıralardaki yerimizi sağlama almak istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifa etmesinin ardından iki haftadır takımı sahaya çıkaran Manisa FK antrenörü Ahmet Pektaş da Bodrum deplasmanının zorlu geçeceğini ancak iyi mücadele erek iyi bir sonuçla evlerine döneceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı