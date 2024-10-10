Efsane tenisçi Rafael Nadal tenisi bırakacağını açıkladı

Kariyerinde 22 Grand Slam kazanan efsane tenisçi Rafael Nadal, bu sezon sonu emekliye ayrılacağını açıkladı.

38 yaşındaki tenisçi, önümüzdeki ay Malaga'da düzenlenecek Davis Cup finalinde İspanya'yı temsil edeceği son maçına çıkacak.

Nadal, son iki senedir sakatlıkları yüzünden zar zor korta çıkabildi. Geçtiğimiz yıl 2024 sonunda tenisi bırakabileceği mesajını vermişti.

Efsane tenisçi, Perşembe paylaştığı bir videoda "Size profesyonel tenisi bırakacağımı söylemek için buradayım" dedi:

"İşin aslı şu ki son yıllar, özellikle de son iki yıl zor geçti. Kısıtlamalar olmadan oynayabildiğimi düşünmüyorum."

Nadal, teniste tek erkekler arasında tarihin en başarılı ikinci ismi. Onu geçmeyi başarabilen tek kişiyse uzun yıllardır en büyük rakibi konumunda olan Sırp raket Novak Djokovic.

"Toprağın Kralı" olarak bilinen Nadal, toprak kortta oynanan Fransa Açık kupasını 14 defa kaldırdı, Roland Garros'ta çıktığı 116 büyük maçtan 112'sini kazandı.

Nadal dışında bir Grand Slam'in tekler kategorisinde bu kadar kupa kaldıran başka bir tenisçi yok.

İspanyol tenisçi aynı zamanda dört defa ABD Açık şampiyonu oldu ve hem Avustralya Açık hem de Wimbeldon'da ikişer defa kupa kaldırdı.

Nadal ayrıca Olimpiyatlar'da tekler ve çiftler kategorilerinde altın madalya aldı ve İspanya adına sonuncusu 2019'da olmak üzere dört Davis Cup finali kazandı.

'Büyük Üçlü'

Nadal, rakibi Djokovic ve 20 Grand Slam kupası kaldıran Roger Federer ile birlikte 2000'lerin başından itibaren tek erkekler tenisi üzerinde egemenlik kuran ve büyük hayran kitleleri toplayan "Büyük Üçlü'nün parçasıydı.

2022'de tenisi bırakırken Nadal'ın yanında ağlayan Federer, İspanyol tenisçinin kararına "Ne kariyer Rafa! Bugün gelsin istemezdim" diye tepki gösterdi.

Federer ayrıca, "Unutulmaz anılar ve sevdiğimiz bu oyundaki tüm muazzam başarıların için teşekkürler. Seninle çalışmak onurdu" diye konuştu.

Nadal tenisi neden şimdi bırakıyor?

Nadal 2023 Fransa Açık'ta oynamayacağını duyurduğunda vücudunu zorlayan sakatlıklardan dolayı 2024 sonunda tenisi bırakacağını da söylemişti.

Ancak bu sezon başında korta geri döndüğünde geleceğiyle ilgili fikirleri de değişmiş gibiydi.

Eski dünya bir numarası, defalarca vücudu el verdiği sürece oynamayı sürdürmek istediğini söyledi.

Ancak Temmuz'daki Paris Olimpiyatları'nda rakibi Djokovic'e yenildikten sonra emekli olma vaktinin geldiğine karar verdi.

Nadal, "Benim için zor ve vermesi zaman alan bir karar oldu. Ancak hayatta her şeyin bir başı ve sonu var" dedi.

Ocak'ta Brisbane ile rekabetçi turnuvalara dönen Nadal, daha sonra kalça sakatlığı yüzünden Avustralya Açık'a katılamadı.

Avrupa'daki toprak sezonunda dört turnuvaya katılan İspanyol raket, Fransa Açık'ın ilk turunda elendi.

O zamandan beri Bastad ve Roland Garros'taki Olimpiyat maçları olmak üzere yalnızca iki turnuvaya katıldı.

Nadal, 19-24 Kasım'da oynanacak Davis Kupası finalleri için İspanya ekibine alındı.

Efsane tenisçi, "Bence uzun ve beklediğimden çok daha başarılı bir kariyeri noktalamanın zamanı geldi" dedi ve ekledi:

"Son turnuvamın Davis Kupası finali olması ve burada ülkemi temsil edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor."

Mayorkalı çocuk 'Toprağın Kralı' oldu

Rafael Nadal, amcası Toni Nadal vesilesiyle tenis ile tanıştığında üç yaşındaydı.

Amcası, Nadal'ı topa ne kadar sert vurabildiğini görmek için raketi sol eliyle tutarak oynaması için teşvik etti.

Nadal 15 yaşında profesyonel tenis dünyasına adım attı. Üç yıl sonra İspanya'nın 2004'teki Davis Kupası'nda ABD'ye karşı zaferinde rol aldı. Nadal bu maçta dönemin dünya iki numarası Andy Roddick'i yendi.

Ertesi yıl Fransa Açık finalinde Arjantinli raket Mariano Puerta'yı yenerek Roland Garros'taki rekor silsilesini başlattı.

Nadal'ın 2008 Wimbledon'da Roger Federer'i yendiği ve neredeyse beş saat süren beş setlik final, tenis tarihinin en iyi maçlarından biri kabul edilir.

Bu maç, aynı zamanda ikilinin 15 senelik rekabetinin zirve noktalarından biri olarak görülür.

İspanyol tenisçi, bu iki final arasında Federer'i beş sette yenerek 2009'da ilk kez Avustralya Açık'ı kazandı ve 2010'da ABD Açık'ı kazanarak dört büyük tenis turnuvasında da kupa kaldırmış oldu.

Ancak Nadal her ne kadar dört Grand Slam'i de kazanmış olsa da her zaman Fransa Açık ile anılacak.

Burada 2021'de kendisinin forehand vururken anı tasvir edildiği metal bir heykel inşa edildi.

Nadal 2005-2014 arasında katıldığı 10 Roland Garros'tan dokuzunu kazandı. 2017-2022 arasındaysa altı kupadan beşini kaldırdı.

Çıktığı 14 Roland Garros finalinde hiç beşinci sete kalmadı, Federer'i dört, Djokovic'i ise üç defa yendi.

Nadal'ın Fransa Açık'taki dört mağlubiyetinin ikisi Djokovic'ten geldi. İspanyol raket, Roland Garros'ta Djokovic haricinde bu yıl Alexander Zverev'e, 2009'da ise Robin Soderling'e yenildi.

Nadal son büyük zaferini 2022'de 36. yaş gününden iki gün sonra Fransa Açık kupasını kaldırarak kazandı.

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