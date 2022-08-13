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Efsane teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kariyerine nokta koyacak

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerini ne zaman sonlandıracağını açıkladı. Dünyaca ünlü İtalyan hoca, eflatun-beyazlılardan ayrıldıktan sonra bir daha takım çalıştırmayacağını ifade etti. Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

5 büyük ligde şampiyonluk yaşan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, kariyerine nokta koyacağı tarihle ilgili net konuştu.

Sporx'te yer alan habere göre, Real Madrid'de çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ve her zaman yeni hedeflere odaklandığını ifade eden Ancelotti, "Dünyanın en iyi kulübündeyim. Bu beni her gün motive ediyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Ayrıldıktan sonra emekli olacağım" ifadesini kullandı. Ancelotti'nin Real Madrid ile olan kontratı 2024 tarihinde sona erecek.

5 büyük ligde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen Ancelotti daha önce Milan ile Serie A, Chelsea ile Premier Lig, PSG ile Ligue 1 ve Bayern Münih ile de Bundesliga şampiyonluğu tatmıştı.

Efsane teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra kariyerine nokta koyacak

Bilindiği üzere Ancelotti, kariyerine Reggiana'da başladı. Daha sonra sırasıyla Parma ve Juventus'u çalıştırdı. Fatih Terim'in yerine 2001'de Milan'ın başına geldikten sonra 2009'a kadar burada görev aldı. Ancelotti'nin daha sonra çalıştırdığı ekipler şöyle:

  • 2009-2011 - Chelsea
  • 2011-2013 - Paris Saint Germain
  • 2013-2015 - Real Madrid
  • 2016-2018 - Bayern Münih
  • 2018-2019 - Napoli
  • 2019-2021 - Everton
  • 2021-2022 - Real Madrid
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Carlo Ancelotti Real Madrid Spor Haberler

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