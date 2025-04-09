Efsane oyuncu Osimhen'i öve öve bitiremedi: Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Osimhen'e Rio Ferdinand'dan övgü dolu sözler geldi. İngiliz oyuncu Osimhen'i Manchester United'a önerdi.

Ferdinand, "Ben Manchester United yönetimi yerinde olsam, Victor Osimhen gelecek yıl Manchester United forması giyer" dedi.

"ONUN DENEYİMİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Ferdinand Osimhen hakkında, "Manchester United'a sahada ne yaptığını bilen elit oyuncular lazım. Onun deneyimine ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere nasıl gol atacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Sürekli olarak gol atmayı alışkanlık edinmiş birine ihtiyacımız var. Osimhen bunu yaptı ve yapıyor. Evet Osimhen henüz Premier Lig'de oynamadı, burada ne yapar bilmiyoruz ama umurumda değil! Gittiği her yerde gol atıyor. Onu Manchester United formasıyla görmek istiyorum" dedi.