Efsane maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti. BBC'nin efsane spikeri, 29 FA Cup finali ve 10 Dünya Kupası dahil olmak üzere 2 binden fazla maç anlattı. Motson ayrıca dünyada milyonlarca satan FIFA oyun serisinde de sesiyle yer alıyordu.

50 yıldır İngiliz futbolunun sesi olan spiker John Motson, uykusundayken vefat etti. BBC'nin efsane spikeri, FIFA oyun serisinde de sesiyle futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

2 BİNDEN FAZLA MAÇ ANLATTI

29 FA Cup finali ve 10 Dünya Kupası dahil olmak üzere 2 binden fazla maç anlatan İngiliz spiker John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti.

SESİYLE OYUNCULARIN HAFIZASINA KAZINDI

İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan maç spikeri John Motson, 1967 yılında BBC Radyo'da görevine başladı ve 1971'den 2018'e kadar BBC Sport'ta görev yaptı. Efsane spiker, FIFA oyun serisinde de sesiyle oyuncuların hafızasına kazınmıştı.