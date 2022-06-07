Efsane futbolcu soygun travmasını atlatamıyor! İşte 420 bin lira değerindeki yeni köpeği - Haberler

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Efsane futbolcu soygun travmasını atlatamıyor! İşte 420 bin lira değerindeki yeni köpeği

Haberler.com - Spor
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Nişanlısı ve çocuklarıyla evdeyken silahlı soyguna uğrayan efsane futbolcu Ashley Cole, büyük bir travma yaşadı. Yaşanalar üzerine bir dizi önlem alan Cole, şimdi de evi koruması için özel eğitimli bir Alman çoban köpeği için 420 bin lira ödedi.

İngiltere'nin efsane futbolcularından Ashley Cole, Ocak 2020'de evinde silahlı soyguna uğramıştı. Nişanlısı ve çocukları evdeyken yaşanan vahim hadisenin üzerinden 2 sene geçmesine rağmen, Cole güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

"BEBEĞİM BUGÜN OKULA GİTTİ"

Ashley Cole'un nişanlısı Sharon Canu, "Bebeğim bugün okula gitti" diyerek, köpeklerinin eğitimine ilişkin bir paylaşım yaptı. Özel eğitimli köpeklerin fiyatı yaklaşık 20 bin sterlinden başlıyor.

Efsane futbolcu soygun travmasını atlatamıyor! İşte 420 bin lira değerindeki yeni güvenlik köpeği

NE OLMUŞTU?

Ocak 2020'de Ashley Cole , Surrey, Fetcham'daki malikanesinde maskeli hırsızlar tarafından soyuldu. 21 Ocak'ta meydana gelen soygunda, kamuflaj kıyafeti ve kar maskesi giymiş altı kadar soyguncu, çok miktarda nakit ve mücevherle kaçtı.

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