Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu
Portekizli efsane futbolcu Luis Figo, 52 yaşında katıldığı gösteri maçında ülkesine karşı attığı golle sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Figo'nun golü için "Efsane hala aynı", "Zaman efsaneleri eskitemiyor" yorumlarını yaptı.
Futbolu bıraktıktan yıllar sonra gösteri maçında forma giyen Luis Figo, eski günlerini aratmayan bir performans ortaya koydu.
FIGO'DAN ŞIK GOL
52 yaşındaki Figo, mücadelede attığı golle tribünlerden büyük alkış aldı. Bu an kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
BEĞENİ YAĞDI
Futbolseverler, eski efsane Figo'nun golü için "Efsane hala aynı", "Zaman efsaneleri eskitemiyor" şeklinde yorumlar yaptı.