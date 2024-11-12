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Efsane Futbolcu Coşkun Taş Hayatını Kaybetti

Efsane Futbolcu Coşkun Taş Hayatını Kaybetti
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Beşiktaş ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcusu Coşkun Taş, Almanya'nın Köln kentinde 90 yaşında vefat etti. 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Taş, Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ ve A Milli Futbol Takım futbolcusu Coşkun Taş (90) Almanya'nın Köln kentinde vefat etti. 1959 yılında FC Köln futbol takımına transfer olan Taş, Beşiktaş eski başkanı merhum Süleyman Seba'nın da takım arkadaşıydı. 1954 Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve Köln Spor Akademisi'nden mezun olan ilk Türk ünvanını taşıyan Coşkun Taş, Köln'ün Longerich semtinde hayatını sürdürüyordu.

Almanya Beşiktaşlılar Derneği Coşkun Taş'ın vefatını kurumsal sosyal medya hesabından "Acı Kaybımız" şeklinde duyurarak şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş camiasının ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün efsane futbolcularından, aynı zamanda milli takımımızda ve FC Köln'de gururla mücadele etmiş değerli büyüğümüz Coşkun Taş'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Coşkun Taş, Almanya Beşiktaş Derneği'nin onursal üyesi olarak her zaman ilham kaynağı olmuş, alçakgönüllü özelliklere sahip ve nezaketi ile gönüllerimizde kurmuştur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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