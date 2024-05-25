Eflanispor, Karabük'ü BAL'da temsil etmek için şampiyonluk kutladı

Karabük'ü Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil edecek olan Eflanispor ilçesinde şampiyonluk kutladı.

İlçe girişinde davul zurna ile karşılanan Eflanispor ilçe içinde tezahürat, atkı ve bayraklarla şampiyonluk yürüyüşü yaptı. Eflanispor Karabük 1. Amatör Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamasının ardından Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan BAL Play-Out maçında Safranboluspor'u uzatma devrelerinde 2-0 mağlup ederek BAL'da Karabük'ü temsil etmeye hak kazanmıştı.

İlçe merkezindeki şampiyonluk kutlamalarının ardından Eflanispor Uluyayla'ya çıkarak Eflani Ova Dernekleri'nin kendileri için verdikleri yemeğe katıldı. Yemeğin ardından takım Uluyayla'da bulunan göletin etrafında tezahüratlar yaptı.

Eflanispor Kulüp Başkanı İrfan Topçu şampiyonlukla ilgili olarak, "1953 yılında ilçe olmuş Eflani 71 yıllık tarihinde 2 bin nüfusuyla böyle ortak bir sevinç ve başarıyı çok fazla görmemiştir. Bu şampiyonluğun çok büyük önemi var" dedi.

Başkan Topçu, Eflanispor'un 21 yılın ardından liglere katıldığını belirterek, "İki yıldır amatör liglerde ses getirerek Eflani olarak şampiyon olduk ama BAL'da biz Karabük'ün takımıyız. Bu anlamda Karabük'ten herkesin bize destek olacağına inanıyorum. Bize ne kadar destek olursa biz de o kadar bu takımı daha yukarıları taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Eflanispor kaptanı Gökhan Dereli ise bu şampiyonluk kutlamasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Eflani'de bizi güzel karşıladılar. Onlarla beraber vakit geçirdik. Sohbet ettik. İlçede bir tur atmanın ardından buraya Uluyayla'ya yemek organizasyonuna geldik. Şampiyonluğu daha güzel pekiştirdik. Şampiyonluk Eflani'ye çok yakıştı" ifadelerini kullandı. - KARABÜK