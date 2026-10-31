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Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

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Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Setler 25-21, 18-25, 21-25 ve 15-25 sonuçlandı; Fenerbahçe ilk setin ardından üst üste üç set kazandı.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Gül

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Kovacevic, Furkan Dur, Ali Fazli, Hamdi Erkan, Selim Yıldız, Seganov (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Selman Ateş, Aleksov, Batuhan Avcı, Eyüp Ensar Demirbiler, Halil İbrahim Kurt)

Fenerbahçe Medicana: Cachopa, Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Burutay Subaşı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Recep Çınar Yağlı, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Caner Dengin, Mert Cuci, Muhammed Kaya)

Setler: 25-21, 18-25, 21-25, 15-25

Süre: 123 Dakika (32,31,33, 27)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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