Efeler Ligi: Arkas: 3 Fenerbahçe: 0
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AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3/4.'lük ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir'de Arkas Spor'a 3-0 kaybetti ve sezonu 4. sırada tamamladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3/4.'lük ikinci maçında Fenerbahçe, İzmir'de Arkas Spor'a 3-0 kaybetti ve sezonu 4. sırada tamamladı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş, Enis Ali Ay (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Ulaş Kıyak, Gökçen Yüksel, Perez)
Fenerbahçe HD Sigorta: Louati, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Marouflakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, Meljanac)
Setler: 19-25, 25-27, 27-29
Süre: 83 dakika (23, 28, 32) - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023