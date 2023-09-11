Efeler 09 Spor, iç saha maçlarını İncirliova'da oynayacak

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 2023-2024 Futbol Sezonunda iç saha maçlarını İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda oynayacak. Efeler 09 SFK Yönetim Kurulu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür etti.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 2023-2024 Futbol Sezonunda iç saha maçlarını İncirliova'daki Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nda oynayacak.

Efeler 09 SFK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine uygun olması için gerekli çalışmaları yaparak bize destek olan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Yeşil beyazlı ekip ilk iç saha maçını 17 Eylül Pazar günü oynayacak. - AYDIN