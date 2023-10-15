Efeler 09 SFK ve Pazarspor Arasında Eşitlik Bozulmadı
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TFF 3. Lig 2. Grupta oynanan karşılaşmada Efeler 09 SFK ile Pazarspor arasında 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.
TFF 3. Lig 2. Grupta ligin 6'ncı hafta karşılaşmasında Efeler 09 SFK, Pazarspor'u konuk etti. Nefeslerin kesildiği karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan notlar:
Dk.22; Efeler 09 SFK sağ kanattan yakaladığı tehlikeli pozisyonda topu Uğur Çetinkaya ile buluşturdu. Ceza sahası dışından topa muhteşem vuran Çekinkaya, karşılaşmada takımını öne geçiren isim oldu.
Dk.43; Ev sahibi takım ikinci gole çok yaklaştı. Burak Özbakır'ın duran toptan açtığı ortayla buluşan Furkan Külekçi'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, kaçan pozisyona bir hayli üzüldü.
Dk.67; İkinci devreye Aydın temsilcisi iyi başladı. Arka arkaya tehlikeli pozisyonlar yakalayan Efeler 09 SFK, rakibini 2'e 1 yakaladı. Hakan Can Durdu'nun boş beklediği pozisyonda meslektaşını topla buluşturamayan Enescan Özdemir, pozisyonu harcayan isim oldu.
Dk.77; Pazarspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Ceza sahası dışından Efe Taylan Altunkara'nın sert vuruşunu file bekçisi Kemal Mert Özyiğit güçlükle çıkardı.
Dk.87; Efeler 09 SFK ikinci gole çok yaklaştı. Atakan Akbulut'un pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Uğur Çetinkaya, müsait bir pozisyonda topu dışarıya yuvarladı.
Dk.90; Efeler kalesinde arka arkaya pozisyonlar yakalayan Pazarspor Abdurrahman Ayhanoğlu'nun golüyle mücadelede eşitliği yakaladı.
Stat: İncirliova Yaşar Kocabıyık
Hakemler: Kemal Savaş, Yunus Yıldız, Abdullah Polat
Efeler 09 SFK: Kemal, Furkan K. (Dk.63 Köksal), Sabutay, Muhammed, Polat, Deniz (Dk.77 Berkan), Burak (Dk.63 Tuğay), Hakan, Enescan (Dk.70 Atakan Akbulut), Mert (Dk.77 Tayyip), Uğur
Pazarspor: Mehmet, Abdurrahman, Muhammet, Aykut, Vehbi (Dk.76 Alperen Aşkın Erol), Ahmet, Yavuz (Dk.61 Yusuf), Oğuzhan (Dk.87 Mehmet), Göktuğ, Semih (Dk.61 Semih)
Sarı kart: Dk. 9 Furkan Küllekçi, Dk.34 Muhammed Fatih Kunat, Dk.66 Deniz Karadeniz, Dk.90 Polat Ertek (Efeler 09 SFK) Dk.27 Mehmet Akif Önal (Pazarspor)
Kırmızı kart: -
Gol: Dk. 22 Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK), Dk.90 Abdurrahman Ayhanoğlu (Pazarspor) - AYDIN