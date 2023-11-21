Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: 'Kaybettikleri için çok üzgünüz'

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Elazığspor'a 1-0 mağlup olarak grubunda ikinci yenilgisini alan Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber değerlendirmelerde bulundu. Kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Kanber, "Deplasmanda ligin zorlu takımlarından biriyle oynadık. Maçın hemen başında penaltı kazandık ancak elimize geçen fırsatı değerlendiremedik. Sonrasında yine bulduğumuz pozisyonları da maalesef basit hatalarla harcadık. Rakip takım yeni stadının atmosferi ve tribündeki seyirci desteği ile golü buldu ve maç böyle bitti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki Karşıyaka maçına odaklanacağız. Mağlubiyetler her zaman üzücüdür ancak lig uzun bir maraton" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor