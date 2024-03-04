Efeler 09 SFK Teknik Direktörü: Hedefimiz 2. Lig için kararlı bir şekilde çalışıyoruz

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Turgutluspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 2. Lig için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Turgutluspor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrasında Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber açıklamalarda bulundu.

Kanber, yaptığı açıklamada, "Maçın hemen başında yenen gole, daha sonra yüklenirken iki farklı skorla geriye düşmemize rağmen maç boyunca yılmadan usanmadan mücadeleyi bırakmayan oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Bugün sadece şanssız şekilde bir maç kaybettik. Bu maçtan alacağımız dersleri alıp, eksiklerimizi ve hatalarımızı kapatarak güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Play-Off potasındayız, zirveyi zorluyoruz. Her takım puan kaybedebiliyor. Sezon sonunda hedefimiz olan 2.Lig için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN