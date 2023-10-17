Efeler 09 SFK, Pazarspor maçında son dakikada gol yiyerek berabere kaldı

Burhan CEYHAN / AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Pazarspor'la 90+6'ncı dakikada kalesinde gördüğü golle berabere kalarak zirve yarışında fırsat tepen Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Veyis Kanber üzgün olduklarını söyledi. Kanber, son dakika golüyle kaçan galibiyete çok üzüldüklerini ifade ederek, "Gol pozisyonlarından yararlanamadık. Attığımız golden sonra bulduğumuz ataklardan sonuç alsaydık sahadan mutlu ayrılan taraf olacaktık. Kaybettiğimiz 2 puan için çok üzgünüz. Oyuncularımız elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Maçtan sonra bizlere gösterilen tepkileri anlıyorum. Son dakikada yenilen golle sahadan beraberlikle ayrılmak herkesi olduğu gibi bizleri de üzdü. Benim tepkim birkaç seyirciye oldu, taraftarımıza olmadı. Bugüne kadar taraftarımızın desteğini hep gördük, bundan sonraki maçlarda da taraftarımız arkamızda olacaktır" dedi.