Efeler 09 SFK, Eynesil Belediyespor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Tuğay ve Erçağ'ın attığı gollerle eşitlik sağlandı.
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Efeler 09 SFK, ligin 4. haftasında evinde ağırladığı Giresun ekibi Eynesil Belediyespor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Maçtan dakikalar:
Dk.8'de Aydın temsilcisinde Polat Ertek'in kafa vuruşunu kaleci Yunus Emre Genç son anda çıkardı.
Dk.15'te Eynesil Belediyespor, gole çok yaklaştı. Yusuf Usta'nın ceza sahası içerisinde vurduğu şutu Kemal Mert Özyiğit güçlükle çıkardı.
Dk.27'de Efeler'de Deniz Karadeniz'in yaklaşık 35 metreden vurduğu şutu, file bekçisi Yunus Emre Genç parmaklarının ucuyla çıkardı.
Dk.33'te Efeler 09 SFK'nın sağ kanattan gelişen atağında Burak'ın asistiyle topla buluşan Tuğay meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi.(1-0)
Dk 61'de Eynesil Belediyespor'da Mustafa'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Kemal son anda kurtardı.
Dk 63'te Rakip defansın arkasına gönderilen uzun topla buluşan Efelerli oyuncu Uğur, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Yunus'a nişanladı.
Dk. 90+4'te Eynesil Belediyespor atağında Ufuk, defansın müdahalesi ile yerde kalırken hakem Mehmet Terece penaltı noktasını gösterdi. Erçag penaltıdan ağları bulup maça eşitliği getirdi. (1-1)
Stad: Ahmet Yaşar Kocabıyık
Hakemler: Mehmet Terece *, Aykut Yılmaz *, Abdulkadir Yılmazoğlu **
Efeler 09 SFK; Kemal, Polat, Furkan K., Sabutay Muhammed (Dk. 65 Köksal ), Deniz(Dk 81 Soner ?), Burak (Dk. 81 Ömer ?), Tugay (Dk. 65 Atakan ), Hakan Can, Mert (Dk 84 Tayyip ?), Uğur
Eynesil Belediyespor: Yunus, Ferhat, Ufuk, Mustafa (Dk. 68 Özcan ), Sertan (Dk 46 Mirzacan), Şafak, Orhan, Mahmut Dk. 84 Berat ?), Yusuf, Engin, Emrullah (Dk 76 Ercağ)
Sarı kartlar: Mert, Polat (Efeler 09 SFK) Ufuk, Ercağ (Eynesil Belediyespor)
Goller: Dk. 32 Tuğay (Efeler 09 SFK) 90+7 Erçağ (Eynesil Belediyespor) - AYDIN