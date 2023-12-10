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Efeler 09 SFK, evinde 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu

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TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta Mertkan Cengiz'in attığı golle 1954 Kelkit Hürriyet SK galibiyete ulaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı 1954 Kelkit Hürriyet SK'ya 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Enes Berk Güçlü, Ulaş Kaçmaz

Efeler 09 SFK: Kemal, Polat, Alihan, Berkan (Dk.79 Furkan dk. 79), Deniz (Dk.79 Eren dk. 79), Burak, Muhammed (Dk.46 Enescan dk. 46), Atakan, Tuğay (Dk.62 Ömer dk. 62), Hakan, Uğur (Dk.62 Enver dk. 62)

1954 Kelkit Hürriyet SK: Emrehan, Ali, Muhammet, Bedirhan (Dk.56 Batuhan dk. 56), Sercan (Dk.77 Sercan dk. 77), Mertkan (Dk.88 Cenk), Batuhan, İdris, Enes, Abdullah, Emre

Sarı kartlar: Enes Ocak, İdris Güneş, Sercan Besler (1954 Kelkit Hürriyet SK)

Goller: Mertkan Cengiz (dk. 45) (1954 Kelkit Hürriyet SK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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