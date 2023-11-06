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Efeler 09 SFK, Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Tekirdağ deplasmanında rakibi Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Burak Can Alakuş'un kendi kalesine attığı golle Efeler 09 SFK galip geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup 9. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, Tekirdağ deplasmanında rakibi Ergene Velimeşe Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Recep Korkmaz, Samet Kaya

Ergene Velimeşe Spor: Boğaçhan, Safa, İbrahim Fatih, Ömer, Akif, Yusuf (Dk. 90+2 Kerem), Mert, Mertcan, İbrahim (Dk. 61 Ali), Burak Can (Dk. 87 Baha), Kadir (Dk. 46 Ömer Can)

Teknik Direktör: Özgür Sağlam

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Enescan (Dk. 71 Ömer), Furkan K., Sabutay Alper (Dk. 55 Köksal), Polat (Dk. 41 Enver Abdullah), Burak (Dk. 71 Atakan), Muhammed Fatih, Tuğay, Hakan Can, Uğur (Dk. 71 Deniz), Tayyip Mevlüt

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Mertcan Akkaya (Ergene Velimeşe Spor), Polat Ertek, Sabutay Alper Bayülken, Hakan Can Durdu, Enescan Özdemir, Ömer Turan, Tayyip Mevlüt Kaya, Köksal Ayaydın, Kemal Mert Özyiğit (Efeler 09 SFK)

Kırmızı kartlar: Ömer Yıldız, Ömer Can Sokullu (Ergene Velimeşe Spor), Deniz Karadeniz (Efeler 09 DFK)

Goller: Dk. 7 (KK) Burak Can Alakuş (Efeler 09 SFK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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