Efeler 09 SFK, Ergene Velimeşe Spor'a mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup'un 24. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Burak Özbakır'ın golü Efeler 09 SFK'ya yetmedi.
TFF 3. Lig 2. Grup'un 24. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Abdullah Maden
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan, Furkan K., Ömer (Tayyip Mevlüt dk. 46), Murat (Furkan T. dk. 73), Sabutay Alper, Polat (Uğur dk. 73), Burak, Atakan, Tuğay, Hakan Can (Alpay dk. 73)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Ergene Velimeşe Spor: Boğaçhan, Burak Selver, Safa, İbrahim Fatih, Mete, Yusuf (Adem Arif dk. 73), Mert Er, Mertcan (Şevki dk. 73), İbrahim, Mert Efe (Kerem dk. 79), Kadir (Kemal dk. 90+2)
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Goller: Burak Özbakır (dk. 52) (Efeler 09 SFK), İbrahim Fatih Dilek (dk. 40), Mertcan Akkaya (dk. 42) (Ergene Velimeşe Spor)
Sarı kartlar: Furkan Külekçi, Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK), İbrahim Fatih Dilek, Safa Yıldırım (Ergene Velimeşe Spor)
Kırmızı kart: Safa Yıldırım (Ergene Velimeşe Spor) - AYDIN