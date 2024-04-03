Efeler 09 SFK Elazığspor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Hakan Aktaş, Murathan Çomoğlu, Eyüp Özer
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Enver Abdullah, Enescan (Tayyip Mevlüt dk. 75), Furkan K., Alpay, Enis (Murat dk. 83), Burak, Atakan (Furkan Ç. dk. 75), Tuğay, Hakan Can (Polat dk. 83), Uğur (Furkan T. dk. 60)
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Elazığspor: Hakan, Mehmet, Burak, Hasan, Çağrı Yağız, Berşan, Fatih (Mesut dk. 46), Yağızcan, Mikail, Beykan, Bahattin (Murat dk. 87)
Teknik Direktör: Bülent Yenihayat
Goller: Tuğay Adamcıl (dk. 45+1 pen.) (Efeler 09 SFK), Bahattin Köse (dk. 67) (Elazığspor)
Kırmızı kartlar: Enver Abdullah Filiz (dk. 78)
Sarı kartlar: Furkan Külekçi, Enver Abdullah Filiz, Murat Sevimler (Efeler 09 SFK), Hasan Ekici (Elazığspor) - AYDIN