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Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Değişimi

Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Değişimi
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TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Efeler 09 SFK, sezonun ikinci yarısında yaşadığı mağlubiyetler sonrası teknik direktörü Ömer Kaplan ile yollarını ayırdı ve Nadir Arıkan'ı takımın başına getirdi.

TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Efeler 09 SFK'da teknik direktör değişimi yaşanırken, takımın başına Nadir Arıkan getirildi.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden ve sezonun ikinci yarısında oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Ömer Kaplan ve ekibiyle yollar ayrıldı. Yeşil beyazlı ekibin yeni teknik direktörü ise Nadir Arıkan oldu. Arıkan'ın takımın başında takımla çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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