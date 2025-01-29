TFF 3.Lig 3.Grupta mücadele eden Efeler 09 SFK'da teknik direktör değişimi yaşanırken, takımın başına Nadir Arıkan getirildi.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden ve sezonun ikinci yarısında oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Ömer Kaplan ve ekibiyle yollar ayrıldı. Yeşil beyazlı ekibin yeni teknik direktörü ise Nadir Arıkan oldu. Arıkan'ın takımın başında takımla çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. - AYDIN