Efeler 09 SFK, Burak Özbakır ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 SFK, transfer çalışmaları kapsamında Burak Özbakır ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Ayvalıkgücü Belediyespor forması giymişti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Efeler 09 SFK transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Özbakır'la sözleşme imzaladı.

Futbola Trabzon'da başlayan Burak, Kocaelispor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, 23 Elazığspor, Bergama Belediyespor ve son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'da oynadı. TFF 3'üncü Lig'de 205 maçta forma giyen Burak Özbakır, 25 kez gol sevinci yaşarken, Türkiye Kupası'nda da 10 kez çıktığı mücadelelerde 2 kez rakip ağları sarstı.