Efeler 09 SFK, Amasyaspor FK'yı mağlup ederek zirveye yaklaştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Amasyaspor FK'yı 1-0 mağlup eden Efeler 09 SFK, zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Teknik direktör Veyis Kanber, takımın çıkışının süreceğini belirtti ve kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Amasyaspor FK'yı da 1-0 mağlup ederek zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, çıkışlarının süreceğini söyledi.

Kanber, "Üst düzey mücadele gösterip, yürekten oynayan tüm oyuncularımızı kutlarım. Önemli bir galibiyet daha aldık. Grupta çok iyi bir konumdayız. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.