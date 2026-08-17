Efe Demirli'den Bilecik'te Şampiyonluk

Alt Minik, Minik, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler 2. Bilecik İller Arası Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Efe Demirli, şampiyon oldu.

Bilecik'te düzenlenen şampiyon, geçtiğimiz günlerde çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir'den sporcu Efe Demirli, +69 kilogram Yıldızlar Kick Light kategorisinde mücadele etti. Önemli bir başarıya imza atan Demirli, şampiyonluğa ulaştı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik edip başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı