Efe Akman Andorra'ya Transfer Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra, Galatasaraylı genç yetenek Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Efe, Galatasaray ile geçen yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı.

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra, Galatasaraylı Efe Akman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Efe Akman, Galatasaray ile geçen yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da mühimmat imhası sırasında patlama! Çok sayıda yaralı var

Patlayıcılar 'imha' sırasında infilak etti! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.