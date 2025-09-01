Efe Akman Andorra'ya Transfer Oldu
İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra, Galatasaraylı genç yetenek Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Efe, Galatasaray ile geçen yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı.
İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Andorra, Galatasaraylı Efe Akman'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Efe Akman, Galatasaray ile geçen yaz profesyonel sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor