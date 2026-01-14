Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

Orta sahasına Matteo Guendouzi'yi transfer eden Süper Lig devi Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi de kadrosuna katmaya hazırlanırken, takımdan ayrılması gündeme gelen Edson Alvarez için sıcak bir gelişme yaşandı.

EDSON'A ÜLKESİNDEN TEKLİF

Sports Illustrated'da yer alan habere göre; Meksika Ligi takımlarından Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'i birincil transfer hedefi olarak belirleyerek yıldız isme teklifte bulundu.

ANINDA GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun ekonomik olarak oldukça cazip olarak nitelendirilen teklife, kariyer planlarını göz önünde bulundurarak ret yanıtını verdiği aktarıldı. 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedefleyen Alvarez'in bu nedenle Tigres'e sıcak bakmadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta sahaya çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.