Haberler

Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi Haber Videosunu İzle
Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Mattia Guendouzi'nin transferi ve N'Golo Kante'nin transfer iddialarının ardından takımdan ayrılması gündeme gelen Edson Alvarez, ülkesi Meksika'dan bir teklif aldı. Yıldız oyuncu, ülkesinin takımlarından Tigres'ten gelen bu teklifi geri çevirdi.

  • Meksika Ligi takımı Tigres, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Edson Alvarez'e transfer teklifi yaptı.
  • Edson Alvarez, Tigres'in teklifini reddetti.
  • Edson Alvarez, 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedefliyor.

Orta sahasına Matteo Guendouzi'yi transfer eden Süper Lig devi Fenerbahçe, N'Golo Kanté'yi de kadrosuna katmaya hazırlanırken, takımdan ayrılması gündeme gelen Edson Alvarez için sıcak bir gelişme yaşandı.

EDSON'A ÜLKESİNDEN TEKLİF

Sports Illustrated'da yer alan habere göre; Meksika Ligi takımlarından Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'i birincil transfer hedefi olarak belirleyerek yıldız isme teklifte bulundu.

ANINDA GERİ ÇEVİRDİ

Haberde, 28 yaşındaki futbolcunun ekonomik olarak oldukça cazip olarak nitelendirilen teklife, kariyer planlarını göz önünde bulundurarak ret yanıtını verdiği aktarıldı. 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedefleyen Alvarez'in bu nedenle Tigres'e sıcak bakmadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

West Ham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Edson, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta sahaya çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü

Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı