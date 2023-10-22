Edremit'te Yorkshire Kanarya Şov Yarışması Büyük İlgi Gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 7. Yorkshire Kanarya Şov Yarışması'na Türkiye genelinden 2 bin kanarya katıldı. Kanaryalar, duruş, ses ve renklerinin canlılığıyla dereceye girebilmek için yarıştı. Yarışmada farklı kategorilerde birincilikleri kazanan kanaryaların sahiplerine ödülleri verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Yorkshire Kanarya Kulüp (EYCC) tarafından 7. Yorkshire Kanarya Şov Yarışması'na ilgi büyük oldu. Yarışmaya Türkiye genelinden 2 bin kanarya, duruş, ses ve renklerinin canlılığıyla dereceye girebilmek için yarıştı.

Güre Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada kanaryalar duruş, ses ve renkleri ve güzelliğine göre değerlendirildi. Yarışmanın hakemliğini ise, Steve Edmond, Dominique Fıumarelli, Angelo Ması ile Nicolas Lıennard yaptı. Yarışmada Best Yoksıre Kanarya Show Best kategorisinde Bilgin Örkün birinci, Sedat Taçgün ikinci ve Yorkmask Grup üçüncü oldu. 13. Kategori Yeşil Parklak Tüy kategorisinde ise Tuncay Reşit birinci, Ahmet Dönmez ikinci, Mustafa Sarı ise üçüncü oldu. 2. Düz Sarı Mat Tüy Erkek kategorisinde Nevzat Akın birinci, İlhan Gözgeç ikinci ve Ali Asfuroğlu'nun kanaryası üçüncü oldu.

Dereceye giren kanaryaların sahiplerine ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Yorkshire Canarya Kulüp Başkanı Mahmut Balcı ve yönetim kurulu ile protokol üyeleri tarafından verildi. - BALIKESİR