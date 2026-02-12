Haberler

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükusta Ediz Gürel, Hollandalı rakibi Jorden van Foreest ile yaptığı özel maçta ikinci oyunu kazanarak seriye denge getirdi. Müsabaka, 17 Şubat'a kadar sürecek.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın ikinci oyununu kazandı.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada ikinci hamleler yapıldı.

Ankara'daki bir otelde yapılan karşılaşmanın klasik tempo kategorisindeki ikinci oyununu 17 yaşındaki milli sporcu Ediz Gürel kazandı. Dünkü ilk oyunu ise Van Foreest kazanmıştı.

17 Şubat'a kadar sürecek

17 Şubat'ta sona erecek karşılaşma, 6'sı klasik, 2'si hızlı, 4'ü de yıldırım tempoda olmak üzere 12 oyundan oluşacak. Kazanan taraf 1500, kaybeden ise 1000 avro para ödülü alacak.

Klasik oyunlar, ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına dahil edilecek. Hızlı ve yıldırım hamle kategorisindeki oyunlar ise gösteri niteliğinde olacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

Trump resmen geri adım attı! Bölgedeki operasyonlar sona erdi
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler adeta bayram etti
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı