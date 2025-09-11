Ediz Gürel, Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh'i Mağlup Etti

Özbekistan'ın Semerkant kentinde 3 Eylül'de başlayan 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde bir ilki başardı ve Dünya Satranç şampiyonunu resmi bir karşılaşmada mağlup etti. Bu tarihi galibiyet, hem Türk satrancının yükselişini hem de genç sporcuların uluslararası arenada yakaladığı başarıyı gözler önüne serdi.

Sporcular, 2026 Adaylar Turnuvası'nda olmak için ter dökecek

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası 3-15 Eylül tarihleri arasında Semerkant, Özbekistan'da düzenleniyor. Dünya şampiyonluğu yolunda önemli bir basamak olan turnuva, genel ve kadınlar kategorilerinde düzenleniyor.

Turnuvada ilk iki sırada yer alan sporcular, Dünya Satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği '2026 Adaylar Turnuvası'nda' oynamaya hak kazanacak.

Turnuvada Türkiye'yi; 2011 doğumlu Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve 2008 doğumlu Büyükusta Ediz Gürel temsil ediyor. Bugün oynanan yedinci tur sonunda her iki temsilci de 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor. - İSTANBUL