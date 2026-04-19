Milli satranççı Ediz Gürel, Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası bileti aldı
Büyükusta Ediz Gürel, Polonya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı ilk 5'te tamamladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Turnuvada 43 ülkeden 502 satranç ustası mücadele etti.
Türkiye Satranç Federasyonu açıklamasına göre, Katowice kentinde düzenlenen organizasyonda 43 ülkeden 502 satranç ustası yarıştı.
Turnuvada mücadele eden milli sporcu Ediz Gürel, sergilediği performansla genel klasmanda 5. sırayı aldı.
Elde ettiği dereceyle Dünya Kupası'nda yarışma hakkı kazanan milli satranççı, Türk satrancı adına uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.