Milli satranççı Ediz Gürel, Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Kupası bileti aldı

Büyükusta Ediz Gürel, Polonya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı ilk 5'te tamamladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Turnuvada 43 ülkeden 502 satranç ustası mücadele etti.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Polonya'da yapılan Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nı ilk 5 içinde tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonu açıklamasına göre, Katowice kentinde düzenlenen organizasyonda 43 ülkeden 502 satranç ustası yarıştı.

Turnuvada mücadele eden milli sporcu Ediz Gürel, sergilediği performansla genel klasmanda 5. sırayı aldı.

Elde ettiği dereceyle Dünya Kupası'nda yarışma hakkı kazanan milli satranççı, Türk satrancı adına uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia

Galatasaray maçı sonrası bomba iddia
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı

Skandalda yeni perde! Bilgisayardan resmen cinsel video arşivi çıktı
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak
Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel için çarpıcı iddia

Galatasaray maçı sonrası bomba iddia
Lyon'dan PSG'ye şampiyonluk yolunda çelme

Gözünü şampiyonluğa diken PSG'nin üstüne kabus gibi çöktüler
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu

Bu çocukların orada ne işi var!